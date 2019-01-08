Малахов напугал поклонников своим новым фото

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях российский телеведущий Андрей Малахов поделился в Instagram-аккаунте фотографией, где он лежит с кислородной маской на лице. Подписчики неоднозначно восприняли снимок.
Как выяснилось, здоровью шоумена ничего не угрожает. "Утренняя процедура по очистке легких от городского смога!", - внес ясность в комментарии к фото Андрей Малахов.
Известно, что телеведущий вместе с супругой Натальей Шкулевой после окончания года отправился в оздоровительный центр. Супружеская чета ранее делилась снимками, сделанными во время косметических процедур.-0-
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