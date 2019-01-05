Марафонец пробежал 38 км на 52-градусном морозе

Участник первого международного марафона на полюсе холода Илья Пестерев пробежал 38 км за три ч и 53 мин, сообщает МИР 24.
Забег начался в 11 ч. Температура утром составляла минус 52 градуса, днем стало теплее - минус 49 градусов.
В марафоне участвовали физкультурники-любители, а также чемпионы и призеры России. За забегом наблюдали туристы из Австрии, Японии, Таиланда и Индии.-0-
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