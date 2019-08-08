Мила Йовович ждет ребенка

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная актриса и модель Мила Йововчи поделилась прекрасной новостью со своими поклонниками в Instagram.
Скоро звезда кино станет мамой в третий раз. По словам Милы Йовович, она давно мечтала о пополнении в семье, особенно после того, как актриса перенесла вынужденный аборт.
Актриса надеется, что беременность пройдет хорошо и она сможет выносить здорового ребенка. Медики делают положительные предположения. В свою очередь, счастливая мама радуется будущему пополнению в семье и делится в Instagram фото с уже довольно большим округлившимся животом. -0-
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