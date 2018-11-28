Наташа Королева разочаровала фанатов дерзким видом

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 45-летняя Наташа Королева поделилась в личном Instagram-аккаунте свежей фотографией из Рима.
Поклонников снимок разочаровал: им не понравится лук звезды. На фото она позирует в рваных на коленях спортивных брюках и с дерзкой прической. Пользователи Instagram отметили, что такой образ допустим для 15-летней девочки, но не для взрослой женщины.
Некоторые же поддержали звезду, отметив, что она выглядит моложе своих лет.-0-
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