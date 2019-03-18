Netflix выпустит интерактивное шоу с Беаром Гриллсом

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания потокового видео Netflix объявила о планах выпустить в апреле интерактивное семейное шоу "Ты против дикой природы" (You vs. Wild) с британским путешественником, телеведущим и экспертом по выживанию Беаром Гриллсом. Об этом, по данным журнала
Зрители смогут принимать решения за эксперта по выживанию в различных ситуациях. Режиссером шоу выступил Бен Симмс.
В декабре 2018 года Netflix выпустил интерактивный фильм "Черное зеркало: Брандашмыг", в котором зрители могли влиять на развитие сюжета, принимая решения за главного героя картины.-0-
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