Netflix выпустит интерактивное шоу с Беаром Гриллсом

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания потокового видео Netflix объявила о планах выпустить в апреле интерактивное семейное шоу "Ты против дикой природы" (You vs. Wild) с британским путешественником, телеведущим и экспертом по выживанию Беаром Гриллсом. Об этом, по данным журнала Variety , представители Netflix сообщили на мероприятии для прессы в Лос-Анджелесе (Калифорния).

Зрители смогут принимать решения за эксперта по выживанию в различных ситуациях. Режиссером шоу выступил Бен Симмс.

В декабре 2018 года Netflix выпустил интерактивный фильм "Черное зеркало: Брандашмыг", в котором зрители могли влиять на развитие сюжета, принимая решения за главного героя картины.-0-