Норвежский фотограф сделал снимок редкого белоснежного оленя

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский фотограф Мадс Норсвин снял редкого белоснежного северного оленя, сообщает информационное агентство "Униан".
Мех олененка буквально сливался со снежным покровом. Норсвин решил не упускать момент и сделал несколько снимков этого уникального животного.
Специалисты уточняют, что белые олени выглядят так из-за генетической мутации, которая лишает шерсть любого пигмента. Но глаза и рога животного имеют темный цвет, а потому его нельзя считать альбиносом. -0-
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