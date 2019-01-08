Пытавшийся "оживить" птичку белый медведь попал на видео

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мюнхенском зоопарке полярный медведь пытался спасти птицу, которая была отдана ему в качестве обеда. Необычные кадры опубликовало издание Daily Mail.

На видео отчетливо видно как хищник вместо того, чтобы съесть птицу, обнюхивает ее и подбрасывает в воздух, чтобы та взлетела.

Очевидцы, наблюдавшие за поведением полярного медведя, предположили, что хищник таким образом пытается "оживить" птицу.

Позже медведь решил подплыть к бортику вольера и положил птицу на бетонный выступ. Медведь долго смотрел на птицу, надеясь на то, что та начнет шевелиться, но она оставалась неподвижной.

Спустя какое-то время хищник все же съел птицу. После чего некоторые пользователи Сети стали предполагать, что животное и не собиралось спасать птицу, а просто игралось с едой.-0-