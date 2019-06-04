Рианна названа самой богатой женщиной в мире музыки

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рианна возглавила рейтинг самых богатых женщин в музыкальной сфере, опередив Мадонну, состояние которой оказалось на $30 млн меньше. По версии журнала Forbes , состояние артистки оценивается в $600 млн.

Певица оставила позади даже Селин Дион (владеет состоянием в размере $450 млн) и Бейонсе ($400 млн).

Основной доход Рианне приносит сотрудничество с группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, которая производит товары в сегменте люкс. Певица и LVMH основали бренд косметики Fenty Beauty.

Артистка владеет линией нижнего белья Savage X Fenty и зарабатывает миллионы долларов на концертах и альбомах.-0-