Светлана Лобода показала фото без макияжа

26 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Светлана Лобода радует поклонников личными фотографиями на сцене и за ее пределами. Так, певица поделилась в своем Instagram-аккаунте домашним снимком без макияжа. В кадре - Лобода и ее старшая дочь Евангелина на фоне украшенной елки.
Певица нежно подписала фото: "Мамочка, выгляни сзади. Ку-ку?" Фанаты засыпали комментарии комплиментами Светлане и семилетней дочери.-0-
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