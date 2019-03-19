Турист выиграл в казино Лас-Вегаса миллион долларов

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Лас-Вегасе турист с Гавайских островов выиграл в казино джекпот и стал обладателем миллиона долларов, сообщает KTNV .

Гость зашел в казино, расположенное в отеле в центре Лас-Вегаса, пять минут провел за игрой в автоматы и выиграл джекпот в размере одного миллиона долларов. Больше никаких подробностей о счастливчике не раскрывается. -0-