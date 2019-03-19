Турист выиграл в казино Лас-Вегаса миллион долларов

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Лас-Вегасе турист с Гавайских островов выиграл в казино джекпот и стал обладателем миллиона долларов, сообщает
Гость зашел в казино, расположенное в отеле в центре Лас-Вегаса, пять минут провел за игрой в автоматы и выиграл джекпот в размере одного миллиона долларов. Больше никаких подробностей о счастливчике не раскрывается. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3985 BYN
|2.388 BYN
|2.395 BYN
|USD
|2.1138 BYN
|2.105 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2705 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN