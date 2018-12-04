В Израиле нашли золотые монеты эпохи крестовых походов

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские археологи на раскопках древнего города Кесария, в стене каменного дома обнаружили спрятанный 900 лет назад кувшин с золотыми монетами. Об этом сообщает Русская служба ВВС. В бронзовом кувшине находились 24 золотых монеты и одна золотая сережка.
Ученые считают, что владельцы клада были богатыми людьми - стоимость каждой из монет равна годовому доходу тогдашнего крестьянина.
По словам археологов, хозяева монет могли стать жертвами крестоносцев, которые захватили Кесарию в 1101 году.
Клад нашли в стене дома периода Аббасидской и Фатимидской династий. Согласно летописям, почти все жители Кесарии были убиты войсками короля Балдуина I Иерусалимского, который правил Святой Землей между 1100 и 1118 годами.
Монеты были найдены недалеко от предыдущих обнаруженных тайников - чашей с золотыми и серебряными монетами, найденной в 1960-х годах, и коллекцией бронзовых сосудов, обнаруженной в 1990-е годы.-0-
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