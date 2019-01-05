В Китае впервые за 70 лет упала рождаемость

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество детей, родившихся в Китае в 2018 году, меньше на 2,5 млн по сравнению с 2017 годом. По итогам прошлого года население Китая сократилось на 1,27 млн, сообщает AFP.

В Китае сокращение населения зафиксировано впервые за 70 лет. Эксперты связывают падение рождаемости с уменьшением числа женщин детородного возраста и нежеланием рожать из-за растущих расходов на образование, жилье и медицинскую помощь.

Национальное бюро статистики КНР подсчитало, что в 2017 году в Китае жили 1,39 млрд человек.

В 1979 году власти Китая объявили кампанию по регулированию рождаемости под названием "Одна семья - один ребенок". В 2016 году ограничение на количество детей частично сняли. В первый год после снятия ограничений число новорожденных достигло 18 млн 460 тыс, что стало самым высоким показателем с 2000 года.-0-