В Мексике прошел фестиваль редиски

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мексиканском городе Оахака прошел традиционный фестиваль редиски, сообщает программа ТСН.

Этот фестиваль проходит в Оахаке уже 121 год подряд.

На центральной площади выставляют фигуры, вырезанные из редисок. Из них собирают композиции – птиц, животных и дома. Автор самой оригинальной композиции получает $1.5 тыс.-0-