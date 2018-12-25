В Мексике прошел фестиваль редиски

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мексиканском городе Оахака прошел традиционный фестиваль редиски, сообщает программа ТСН.
Этот фестиваль проходит в Оахаке уже 121 год подряд.
На центральной площади выставляют фигуры, вырезанные из редисок. Из них собирают композиции – птиц, животных и дома. Автор самой оригинальной композиции получает $1.5 тыс.-0-
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