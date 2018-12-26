В Швейцарии по ошибке 2 раза выплатили декабрьскую зарплату

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии 4,3 тыс. сотрудников французской страховой компании AXA по ошибке получили зарплату за декабрь два раза. Об этом сообщает агентство Reuters.

К ошибке привел технический сбой. В тот же день работникам компании AXA сообщили, что дополнительной зарплаты не будет. Сотрудники обязаны вернуть деньги в банк или оставить их себе как аванс за первый месяц нового года.-0-