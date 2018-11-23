В Великобритании освобожден из-под ареста покусавший полицейского щенок - помогли защитники животных

23 ноября /Корр. БЕЛТА/. Щенок чау-чау, арестованный в британском графстве Нортгемптоншир за укус полицейского на 9 месяцев, выпущен на свободу под натиском общественности. Об этом информирует издание Daily Mail.

На правоохранителей надавили защитники животных, которые обрушили на них шквал возмущений. В итоге четырехмесячного щенка по кличке Бангл выпустили из клетки, куда он был помещен. Свою подпись под петицией поставили тысячи человек.

Как сообщалось, Бангл пропал на прошлой неделе и был обнаружен полицейским под грузовиком. Страж правопорядка попытался вытащить четвероногого, но тот укусил его два раза. Полиция намеревалась возбудить против хозяев мохнатого "преступника" дело по закону об опасных собаках, который действует в стране с 1991 года.-0-