Во французском Ведене поймали ламу

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Франции, в коммуне Веден, поймали ламу, которая несколько дней гуляла в городе рядом с торговым центром IKEA. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Животное разгуливало свободно, без присмотра и не пугалось людей. Операцию по поимке ламы спасатели проводили с особой осторожностью, чтобы не спровоцировать ДТП на проходящей рядом трассе.

Сотрудники ветеринарного отдела спасательной службы усыпили ламу специальным дротиком и передали в местный конный клуб.

Сейчас идут поиски хозяина животного.-0-