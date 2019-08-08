Предприятие "Березатара" будет ликвидировано

8 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Брестской области принял решение о ликвидации РУПП "Березатара", сообщил сегодня журналистам председатель суда Сергей Кулак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально вчера мы приняли решение о завершении процедуры санации и открытии ликвидационного производства. Будем продавать его комплексом", - сказал Сергей Кулак. Срок ликвидационного производства установлен до 31 июля 2020 года.

Республиканское унитарное производственное предприятие "Березатара" в свое время проектировалось и строилось как крупный производственный комплекс по выпуску различных видов упаковки и продукции для промышленных предприятий. Главным образом оно было ориентировано на выпуск упаковки тетрапак. Однако конъюнктура рынка поменялась - производители стали переходить на стеклянную тару. К деятельности предприятие так и не приступило из-за долгов, львиную долю которых сформировали банковские кредиты, взятые на покупку производственной линии.

Процедура санации в отношении должника была запущена в сентябре 2016 года и неоднократно продлевалась. "Это новое предприятие, которое не проработало ни одного дня. Было принято решение собственником, Минсельхозпродом, о подаче заявления в суд о его экономической несостоятельности (банкротстве). Мы пытались его санировать, но, к сожалению, безуспешно", - отметил председатель экономического суда. Установлено, что стоимость активов должника составляет Br44 млн, общая сумма требований кредиторов - Br25 млн.

В настоящее время в производстве суда находится 165 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из них 16 - в отношении сельскохозяйственных предприятий. В целом количество таких дел уменьшается. Так, за первое полугодие в экономический суд области поступило 61 заявление об экономической несостоятельности (банкротстве), в прошлом году за этот же период - 93 дела.-0-