Предприятие "Витебская лесопилка" увеличит объем производства на 15%

17 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Производственное унитарное предприятие "Витебская лесопилка" запустило вторую линию пиления. Торжественное открытие нового объекта состоялось сегодня с участием представителей областных и городских властей, эстонского концерна Kaamos Group, в состав которого входит витебское предприятие, передает корреспондент БЕЛТА.

Линия пиления финского производства предназначена для распиловки тонкомерной древесины вершинным диаметром 10-24 см. Мощность оборудования позволяет выпускать до 250 тыс. куб.м готовых пиломатериалов в год, что отвечает стратегическим планам предприятия. "Ее запуск позволит увеличить качество и выход выпускаемой продукции, скорость пиления, а также на 15% нарастить годовой объем производства и выпустить уже в этом году более 190 тыс. куб.м продукции", - отметил директор предприятия Сергей Марцинкевич.

По его словам, за последние пять лет "Витебская лесопилка" увеличила свои производственные и финансовые показатели более чем в четыре раза. Стратегия развития на ближайшую пятилетку также амбициозна: предприятие продолжит работу по обновлению производственных линий для обеспечения роста объемов выпуска продукции и диверсификации рынков сбыта, а также намерено открыть в 2022 году пеллетное производство в Витебске и завод в Мозыре.

На вкладе данного предприятия в экономику региона акцентировала внимание председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина. По ее словам, сегодня это одно из самых передовых производств. На него приходится 4% экспорта региона, или $30 млн. За 2018 год здесь создано 55 новых рабочих мест, объем производства вырос в 1,5 раза, объем инвестиций в развитие предприятия составил более $4 млн.

ПУП "Витебская лесопилка", полностью основанное на эстонском капитале, является одним из крупнейших белорусских производителей пиломатериалов из хвойных пород древесины. 95% всего объема готовой продукции экспортируется. Главные рынки сбыта - страны Балтии, Западной Европы, Китай. Всего поставки осуществляются в 12 стран мира. Предприятие имеет международный сертификат качества цели поставок FSC и входит в международный концерн Kaamos Group, основными направлениями деятельности которого являются строительство недвижимости и деревообработка. Сушильные мощности рассчитаны на одновременную загрузку более 2 тыс. куб.м пиломатериалов.-0-