Витебская бройлерная птицефабрика увеличит поголовье племенного молодняка на 47 тыс.

8 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская бройлерная птицефабрика намерена увеличить поголовье племенного молодняка на 47 тыс. С этой целью с лета 2018 года на предприятии ведется строительство второй производственной площадки для разведения племенного молодняка в деревне Перемонт Лиозненского района, сдача которого запланирована в первом полугодии нынешнего года, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Параллельно возводится третья площадка цеха содержания родительского стада в деревне Курино Витебского района. В результате реализации данных инвестпроектов одной технологической цепочки птицефабрика сможет полностью обеспечить свои потребности в инкубационном яйце (в настоящее время часть их закупается у других производителей в объеме 3-4 млн штук в год), полностью загрузить мощности собственного цеха инкубации и в перспективе нарастить производство птицы в живом весе с 60 тыс. т до 90 тыс. т в год.

Всего в 2019 году птицефабрика планирует направить в основной капитал более Br50 млн. Средства также пойдут на приобретение оборудования и техники для основного предприятия (около 30% ресурсов), строительство молочно-товарного комплекса на 1,4 тыс. голов в деревне Яновичи Витебского района.

Объем вложений за 2018 год составил Br32 млн. Был обновлен практически весь шлейф техники для сельскохозяйственного производства, модернизировались производственные и складские помещения, велась реконструкция и строительство сенажных траншей, введен в эксплуатацию зерноочистительно-сушильный комплекс в деревне Шапурово Витебского района, открыто 26 торговых объектов, в том числе крупный магазин в Витебске.

За минувший год предприятие произвело 60,1 тыс. т птицы в живом весе, что составляет 100,7% к уровню предыдущего года. Увеличить объем удалось за счет интенсификации производства, так как мощности птицефабрики загружены полностью. Удельный вес экспорта в общем объеме реализации составляет 16%. Поставки осуществляются в девять стран мира, в том числе Россию (основная доля) и Китай. Поставки в последний с августа 2018 года ведутся на постоянной основе. При этом за пять месяцев работы данное направление на экспортной карте предприятия стало вторым по значимости, заняв почти 10% в структуре поставок за рубеж.

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" - одно из крупнейших в Беларуси и единственное в Витебской области предприятие по производству мяса птицы на промышленной основе с полным замкнутым производственным циклом от получения инкубационных яиц и выращивания молодняка до полной переработки мяса птицы в полуфабрикаты быстрого приготовления и готовую продукцию (копчености, колбасные изделия, рулеты, ветчина), а также их реализации. Фирменная торговая сеть предприятия насчитывает более 70 объектов. Общая численность сотрудников по всей структуре - около 4 тыс. человек.-0-