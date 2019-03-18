Беларусь и Китай обсудили подготовку к форуму "Один пояс, один путь"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 18-19 марта посещает Китай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Сегодня Андрей Дапкюнас встретился с заместителем генерального секретаря Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ху Сяоли. Стороны обсудили подготовку участия главы белорусского государства во втором международном форуме "Один пояс, один путь", а также детали визита в начале апреля в Минск парламентской делегации КНР во главе с заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП Шэнь Юэюэ.

Состоялся обмен мнениями о направлениях активизации межпарламентского сотрудничества для решения конкретных практических задач, поставленных главами двух государств. Также замминистра поздравил Ху Сяоли с успешным окончанием очередной сессии ВСНП - одного из важнейших политических событий 2019 года в Китае.

Во время встречи с заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Цянь Хуншанем Андрей Дапкюнас высоко оценил достижения Коммунистической партии Китая в реализации реформ открытости, борьбе с коррупцией, искоренении бедности. Достигнута договоренность о содействии регулярным контактам, в том числе между администрацией Президента и ЦК КПК в целях эффективной реализации всех договоренностей и взаимовыгодных совместных проектов.

Андрей Дапкюнас отметил, что белорусская сторона надеется на участие члена Политбюро ЦК КПК в мероприятиях международного форума "Один пояс, один путь", которые пройдут в июле нынешнего года в индустриальном парке "Великий камень".-0-