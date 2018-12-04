Беларусь выступает за новые проекты в ЦЕИ и недопущение разделительных линий

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за новые проекты в регионе Центрально-Европейской Инициативы (ЦЕИ) и недопущение разделительных линий. Об этом шла речь на ежегодном саммите глав правительств государств - членов ЦЕИ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

На пленарной сессии заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко представил приоритеты Беларуси в сотрудничестве с ЦЕИ и подходы к ее укреплению. Руководитель белорусской делегации подчеркнул неизменную востребованность ЦЕИ на современном этапе, необходимость наращивания прикладной проектной деятельности по социально и экономически значимым направлениям и недопущения возникновения разделительных линий в регионе.

Белорусская делегация приняла участие в утверждении обновленных руководящих принципов и правил процедуры ЦЕИ, промежуточного отчета об исполнении плана действий ЦЕИ на 2018-2020 годы и церемонии передачи председательства в ЦЕИ от Хорватии к Италии.

Олег Кравченко выступил на рабочей встрече глав делегаций с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и провел переговоры о перспективах белорусско-хорватских отношений с заместителем министра иностранных и европейских дел Хорватии Вице Скрачичем.

Глава белорусской делегации обсудил возможности сотрудничества с ЦЕИ с вновь назначенным генеральным секретарем организации Роберто Антонионе и провел краткую беседу с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом о ближайших шагах в отношениях с Евросоюзом.

Состоялись также встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси с главами делегаций ряда других государств - членов ЦЕИ.

ЦЕИ - межгосударственное объединение, созданное в 1989 году для развития регионального сотрудничества. В настоящее время в состав ЦЕИ входят 17 государств: Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория и Чехия. Беларусь является членом ЦЕИ с 1996 года.-0-

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