ЕС заинтересован развивать сотрудничество с Беларусью во всех сферах - Викторин

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз заинтересован развивать сотрудничество с Беларусью во всех сферах. Об этом заявила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин сегодня на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны обсудили различные аспекты белорусско-европейских отношений. "Мы хотим развивать сотрудничество во всех сферах. Европейский союз подтверждает и признает конструктивную позицию, которую Беларусь занимает на международной арене по вопросам урегулирования кризиса в Украине", - сказала дипломат. "Мы признаем ваш вклад в обеспечение мира в регионе, ценим сотрудничество Беларуси в рамках "Восточного партнерства", - добавила она.

Андреа Викторин завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси. Главой представительства ЕС она назначена в 2015 году. За время ее работы в этом качестве в нормализации отношений произошел значительный прогресс. "Самое главное, что они получают развитие по многим направлениям", - отметил Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко

Отдельно спикер остановился на межпарламентском сотрудничестве, которое, по его мнению, находится на недостаточном уровне. "Нам надо развивать отношения, находить точки соприкосновения, точки взаимодействия. Надо идти вперед. Может быть, шаги будут небольшими, но надо, чтобы их было больше", - сказал он.

В Палате представителей желают успешной работы новому главе Европарламента Давиду-Марии Сассоли. "Хотели бы, чтобы у нас установились конструктивные контакты и работа", - обозначил спикер позицию белорусских парламентариев.

Владимир Андрейченко обратил внимание, что Беларусь и ЕС продвинулись в торгово-экономическом сотрудничестве, в том числе инвестиционном. Он пояснил, почему для белорусских властей так значим именно этот аспект в отношениях с Европой. "В Беларуси важнейший вопрос - уровень жизни людей: рабочие места, зарплаты. Это волнует власть", - подчеркнул спикер.

На встрече обсуждалось соглашение об упрощении визового режима, подписание которого ожидается осенью, а также предстоящий визит в Беларусь верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

ЕС - второй по значимости рынок для белорусского экспорта. В 2015-2018 годах двусторонний товарооборот увеличился с $14,4 млрд до $17,3 млрд, в том числе экспорт из Беларуси вырос с $8,6 млрд до $10,2 млрд.

В 2018 году из стран ЕС привлечено $5,4 млрд инвестиций, в том числе прямых - $4,6 млрд (в 2017-м эти показатели были на уровне $5,2 млрд и $4,2 млрд соответственно).-0-

Фото Максима Гучека