Фионна Гибб о Беларуси: я очень люблю вашу страну

7 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионна Гибб после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко по случаю завершения своей дипломатической миссии рассказала о своих впечатлениях от пребывания в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень люблю вашу страну. Я жила в Украине, Германии, Канаде, Турции, Ираке, Йемене, Кении… Сейчас я живу в Беларуси, и до сих пор в жизни это самая любимая страна - Беларусь. Это была большая честь для меня работать в качестве посла. Конечно, работа была интересной. Рабочие и частные связи, которые я развивала здесь, очень дороги для меня. Как я сказала Президенту, я планирую сохранить эти связи с Беларусью в будущем", - подчеркнула дипломат.

Она рассказала, что Александр Лукашенко подарил ей набор свежего шоколада, при изготовлении которого не использовались какие-либо добавки, а потому лакомство необходимо употребить в ближайшее время. Такой подарок, призналась посол, пришелся как нельзя кстати. "Мне очень нравится шоколад. Я была очень благодарна. Потому что каждое утро около 11 часов один раз в день я пью кофе. Сейчас я могу съесть одну шоколадку каждый день до конца пребывания в Беларуси", - отметила Фионна Гибб.

Отвечая на вопрос о том, какой багаж посол увезет из Беларуси в плане вещей, подарков и сувениров, она рассказала, что его общий вес довольно внушителен. За несколько дней до отъезда 80 кг отправятся в Великобританию несопровождаемым грузом. "И я забронировала место бизнес-класса на рейсе "Белавиа". Могу 64 кг взять с собой на рейс, - поделилась дипломат подробностями своего отъезда. - Я получила много подарков - книги, лен, картины".

По словам Фионны Гибб, она планирует продолжить свою карьеру в Лондоне в МИД Великобритании.

Что касается отношений Беларуси и Великобритании, она подчеркнула, что сотрудничество развивается в позитивном направлении. "Беларусь - это очень важная страна в центре Европы. Потенциал для двусторонних отношений очень хороший, в первую очередь в сфере торговли", - считает дипломат.-0-