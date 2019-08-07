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Границы округов на парламентских выборах с 7 августа есть на публичной кадастровой карте Беларуси

Политика 07.08.2019 | 14:03

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Границы избирательных округов на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва теперь можно найти на публичной кадастровой карте Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Центризбиркоме.

Как проинформировали в ЦИК, 7 августа начал работу слой "Избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей" на электронной карте Национального кадастрового агентства. "Этот слой включается в правом блоке и отображает границы избирательных округов и местоположение окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, а также содержит текстовое описание округов", - рассказали в ЦИК.

Накануне, 6 августа, Центральная комиссия приняла постановление об образовании 110 избирательных округов для проведения выборов депутатов Палаты представителей. В Брестской области - 16, в Витебской - 14, в Гомельской - 17, в Гродненской - 13, в Минской - 17, в Могилевской - 13, в Минске - 20. Количество округов по сравнению с 2016 годом не изменилось. В 2019 году средняя численность избирателей на округ составила 62,9 тыс.

Окружные избирательные комиссии на выборах депутатов будут образованы по 2 сентября включительно. Больше всего их будет в столице - 21 (20 окружных и Минская городская комиссия). Меньше всего в Гродненской, Могилевской областях - по 13 окружных комиссий и по одной областной.

Как сообщалось, глава государства 5 августа подписал указы №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.-0-

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