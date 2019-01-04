Истоки белорусской дипломатии обсудили участники круглого стола в МИД

4 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси состоялся круглый стол, посвященный 100-летию белорусской дипломатической службы, которое будет отмечаться 22 января, сообщает БЕЛТА.

Участие в дискуссии приняли заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, ветеран белорусской дипломатической службы Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Владимир Счастный, представители академических кругов: доктор исторических наук, профессор, декан факультета международных отношений БГУ Виктор Шадурский, профессор ФМО БГУ Владимир Снапковский, доцент исторического факультета БГПУ имени М.Танка Анатолий Великий, а также заместитель главного редактора журнала "Беларуская думка" Татьяна Шаблыко.

Основное внимание было уделено ключевым историческим фактам и периодам становления и развития белорусской дипломатической службы, отмечены в ретроспективе более глубокие исторические корни национальной дипломатии. В этом плане выделен целый ряд белых исторических пятен, исследование и раскрытие которых для широкой общественности может представлять значительный интерес.

Состоялся содержательный обмен мнениями о профессии дипломата и ее значении для государства, в том числе в свете принятых решений об учреждении геральдических символов Министерства иностранных дел, отмечена важность существующей в Беларуси системы подготовки дипломатических кадров.

Прозвучали практические предложения по развитию научно-исследовательской работы, формированию баз данных, изучению архивных материалов. Участники круглого стола высказались за необходимость проведения таких мероприятий на регулярной основе, усиление взаимодействия между МИД и академическими структурами.

С материалами круглого стола можно будет ознакомиться в январском номере журнала "Беларуская думка".-0-