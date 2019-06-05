Контактная группа по Украине начала заседание в Минске

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.
До этого в белорусской столице состоялась встреча рабочих подгрупп ТКГ.
Во время предыдущего раунда переговоров 24 апреля обсуждалось соблюдение режима прекращения огня, обмен удерживаемыми в связи с конфликтом и условия их содержания, актуальные вопросы водоснабжения и некоторые другие темы.-0-
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