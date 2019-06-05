5 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Роль и место Минска как переговорной площадки в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Леонид Кучма

"Роль и место Минска в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение. Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались многие голоса, что надо куда-то перенести. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований. Минск выбран, это единственное место, где можно проводить нормальный диалог. А с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне", - подчеркнул Леонид Кучма.

"Для меня лично всегда радость быть в Минске, в вашей прекрасной стране, встречаться с Президентом, к которому я отношусь с огромным уважением", - сказал он.

Леонид Кучма выразил уверенность, что история и завтрашний день говорят о необходимости совместного решения тех проблем, которые в настоящее время есть в Украине. "И мы в этом рассчитываем и на помощь персонально Президента, и Беларуси", - отметил представитель Украины.-0-