Парламентская делегация Польши посетит с рабочим визитом Беларусь 6-7 июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий визит в Беларусь парламентской делегации Польши во главе с маршалом Сената Станиславом Карчевским пройдет 6-7 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

С делегацией из Польши встретится председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Спикеры также примут участие в мероприятиях белорусско-польского экономическом форума "Добрососедство-2019".

"Впервые форум пройдет на нескольких площадках и охватит приоритетные направления двустороннего партнерства: межрегиональное сотрудничество, логистические услуги, информационные технологии. Традиционно деловые круги двух стран проведут в Минске контактно-кооперационную биржу. На базе Белорусского государственного технологического университета белорусские и польские специалисты обсудят перспективы взаимодействия в сфере науки и образования. Отдельно в Гродно будет организовано обсуждение белорусско-польских трансграничных проектов", - рассказали в Совете Республики.

Михаил Мясникович и Станислав Карчевский 6 июня посетят Гродно, где встретятся с участниками форума, а также представителями Гродненского и Брестского облисполкомов и областных Советов депутатов. На следующий день спикеры выступят на пленарном заседании форума в Минске.

"Во время переговоров будут рассмотрены перспективы укрепления белорусско-польского сотрудничества. Особое внимание стороны уделят ходу реализации договоренностей, достигнутых во время визита парламентской делегации Беларуси в Польшу во главе с Михаилом Мясниковичем в феврале 2019 года", - отметили в пресс-службе.-0-