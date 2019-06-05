Пирштук обсудит международную безопасность со спикерами парламентов Центральной и Восточной Европы

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук принимает участие в четвертой встрече спикеров парламентов стран Центральной и Восточной Европы, которая проходит в Варшаве 4-5 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
На встрече обсуждаются актуальные вопросы международной безопасности, борьбы с терроризмом, соблюдения прав человека, социально-экономического развития, охраны окружающей среды и другие, проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, во время визита в Польшу Болеслав Пирштук проведет двусторонние встречи.-0-
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