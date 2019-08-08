Работу по гармонизации законодательств Беларуси и России необходимо активизировать - Мясникович

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу по гармонизации законодательств Беларуси и России необходимо активизировать. Такое мнение высказал сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Во время встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено итогам VI Форума регионов Беларуси и России, который прошел в июле в Санкт-Петербурге.

Межрегиональное сотрудничество играет большую роль в укреплении белорусско-российских отношений. "Форум регионов - это своего рода венец повседневной скрупулезной, не всегда видимой работы. Встречаются губернаторы, министры, идет обсуждение, поднимаются вопросы, требующие решения. И мы всегда активно реагируем на поступающие предложения регионов России, чтобы поправить положение дел по тому или иному вопросу", - отметил Михаил Мясникович.

Председатель Совета Республики акцентировал внимание на вопросах гармонизации национальных законодательств двух стран в рамках союзной интеграции. Он отметил, что в высокой степени готовности находится проект обновленной Программы действий по реализации положений Договора о Союзном государстве. "Договор - это направления сотрудничества. Я сторонник того, что его трогать нельзя. Возникает вопрос: как, исходя из Договора, вычленить цели укрепления нашей интеграции, как их конкретизировать? Для этого делается Программа действий. И мы должны, не дожидаясь этой программы, очень серьезно думать над гармонизацией законодательств", - сказал он.

В этой связи важно ускорить работу над Концепцией сближения законодательств двух стран.

Дмитрий Мезенцев согласился с тем, что без сближения законодательств движение вперед в вопросах интеграции будет затруднено. Посол отметил высокий уровень проведения VI Форума регионов Беларуси и России и его результативность. "Это действительно весомый, серьезный вклад в укрепление двусторонних отношений", - подчеркнул он. При этом Дмитрий Мезенцев предложил обсудить дальнейшие шаги по взаимодействию верхних палат парламентов, возможности расширения этой работы. "Речь о том, чтобы выстраивать отношения и на уровне глав региональных парламентов. Мне кажется, это все работало бы на общее дело с учетом активизации интеграционной повестки", - уточнил он.

Посол предложил интенсифицировать взаимодействие на площадках комиссий и комитетов верхних палат парламентов. "Это дискуссии, анализ, подготовка предложений. Все это дало бы новое движение и укрепило бы "институт" Форума", - подчеркнул он.-0-

Фото Андрея Покумейко