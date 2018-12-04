Спорт должен оставаться политически нейтральным - постпред Беларуси при ООН

4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков выступил на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Спорт для развития и мира", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Валентин Рыбаков отметил возрастающую роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни и достижении Целей устойчивого развития. Он подчеркнул, что спорт неотделим от политики, спортивные достижения помогают пропагандировать национальный имидж государств на международной арене. В то же время спорт должен оставаться политически нейтральным.

Руководитель белорусской миссии обратил внимание участников заседания на основные проблемы, которые испытывает современный спорт, в частности на применение допинга, а также предвзятое судейство, которое нарушает основной принцип "фейр-плей" и лишает спортсменов уверенности в равных шансах на победу. В борьбе с современными негативными тенденциями в спорте важную роль играет Международный олимпийский комитет, который должен опираться в своей деятельности на национальные олимпийские комитеты, и их мнения недопустимо игнорировать.

Белорусский дипломат отметил, что здоровье людей, развитие физической культуры и спорта является одним их приоритетных направлений социальной политики Беларуси. Он напомнил, что Беларусь получила право принять важнейшие спортивные соревнования: II Европейские игры в 2019 году и 85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2021 году.-0-