5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парламенте Италии создана группа дружбы с Беларусью, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.
Группу возглавил лидер фракции "Братья Италии" в Палате депутатов Франческо Лоллобриджид. С белорусской стороны группу дружбы возглавляет заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина.
Переговоры о формировании группы дружбы в парламенте Италии велись в несколько этапов, в том числе обсуждались на недавней встрече Марианны Щеткиной с заместителем председателя Сената Италии Паолой Таверной. Во время этой встречи итальянская сторона заявила о заинтересованности укреплять двусторонние контакты с Беларусью, а также развивать взаимодействие на международных площадках, в том числе в ПА ОБСЕ и ПА ЦЕИ.
"Формирование группы дружбы в итальянском парламенте подтверждает намерения Италии укреплять межпарламентское сотрудничество с Беларусью, что в свою очередь будет содействовать более динамичному развитию связей между странами в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах", - подчеркнули в Совете Республики.
В 2018 году товарооборот между странами составил почти $913 млн, что на 15,2% выше уровня 2017 года. В Беларуси работают 263 предприятия с итальянским капиталом.-0-
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