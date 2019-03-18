Вечер в Доме дружбы был посвящен 26-летию белорусско-иранских дипотношений

18 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вечер, посвященный 26-летию дипломатических отношений между Беларусью и Ираном, состоялся в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил председатель общества дружбы "Беларусь-Иран", директор Института истории НАН Вячеслав Данилович, белорусско-иранские контакты развиваются активно по многим направлениям, народы двух стран изучают культуру и историю друг друга. Он обратил внимание на взаимодействие в области науки и отметил важность совместных научно-исследовательских проектов.

На мероприятии также выступил профессор Игорь Ганчеренок, который коснулся истории развития отношений между Беларусью и Ираном.

В ходе мероприятия был показан документальный фильм об Иране, звучали стихи и песни на персидском языке. Для гостей прозвучали стихи Омара Хайяма и Фирдоуси. Персидские песни на вечере исполнили солисты Белорусского государственного академического музыкального театра.-0-

Фото Алины Гришкевич