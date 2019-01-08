Бегунья, тележурналист и тренер - стали известны лауреаты премии "Белорусский спортивный Олимп"

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2018 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Спортсмен-инструктор национальной команды по легкой атлетике Ольга Мазуренок удостоена премии за успешные выступления на международных соревнованиях, в том числе победу в 2018 году на чемпионате Европы по легкой атлетике. Она стала чемпионкой международного Минского полумарафона в 2015 и 2016 годах, заняла 2-е место в командном чемпионате Европы 2015 года, 4-е место в марафонском беге на Олимпийских играх 2016 года. Ольга Мазуренок является серебряным призером Кубка Европы в беге на 10 тыс. м, чемпионкой Европы 2018 года, имеет почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".

Самые главные победы у меня впереди Легкоатлетка Ольга Мазуренок в 2018 году стала одним из героев международных спортивных новостей.

Заместитель заведующего отделом спортивного вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" Борис Герстен представлен к премии за популяризацию физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни. Он один из самых известных и опытных телевизионных журналистов, более 25 лет работает в сфере спортивного вещания. Борис Герстен работал на трех Олимпийских и трех Паралимпийских играх, 12 универсиадах, ведет репортажи с ведущих спортивных событий, является автором телевизионных проектов, отмеченных наградами международных и республиканских конкурсов.

Герстен: премия "Белорусский спортивный Олимп" - стимул двигаться дальше Борис Герстен является одним из самых известных и опытных телевизионных журналистов, на белорусском телевидении работает с 1977 года.

Старший тренер-преподаватель по спорту отделения прыжков на батуте Гродненской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №3 Ирина Барановская стала лауреатом за подготовку спортсменов высокого класса, чемпионов и призеров чемпионатов Европы, мира, их этапов. Ее воспитанники за последние три года не раз становились чемпионами и призерами международных спортивных соревнований (Ангелина Хотян, Артур Микишко, Артем Жук, Алексей Дудоров).-0-