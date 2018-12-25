Беларусь и Россия сблизили позиции по всем вопросам, президенты до Нового года встретятся еще раз

25 декабря, Москва /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Россия сблизили позиции по всем вопросам, президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о новой встрече до Нового года. Об этом БЕЛТА заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"Прошедшие переговоры, безусловно, мы можем назвать конструктивными. Президенты обсудили весь спектр вопросов нашей общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный момент был отмечен рост товарооборота. Среди других наиболее актуальных тем, обсуждавшихся сегодня, были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки наших продуктов питания на российский рынок. Как итог - позиции сближены по всем вопросам", - заявила пресс-секретарь.

Кроме того, президенты, особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию. "Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначено намерение данные процессы активизировать (это касается, например, проведения единой согласованной промышленной политики и так далее)", - отметила Наталья Эйсмонт.

"В итоге главы государств договорились до Нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств. В первую очередь это связано с желанием Президента России глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения. Дата данной встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств", - добавила пресс-секретарь.-0-