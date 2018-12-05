Беларусь и Таиланд сумеют достичь положительных результатов в развитии сотрудничества - Лукашенко

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что на устойчивом фундаменте взаимной поддержки и уважения мы сумеем достичь положительных результатов в деле развития двустороннего сотрудничества в интересах наших народов", - говорится в поздравлении.-0-