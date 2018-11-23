"Должен быть результат!" - какие задачи Лукашенко ставит перед строительной отраслью

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует строительство, которое относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет состояние экономики, на достижение положительной динамики. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Открывая мероприятие, Президент отметил, что нынешнее совещание с вертикалью власти можно назвать традиционным и подобные мероприятия будут и впредь проводиться регулярно, примерно один раз в полгода. "Это своеобразные "пленумы ЦК", - сравнил глава государства. - От этой формы массового и коллективного мозгового штурма тех или иных вопросов органами власти уходить не надо. Нужно перенимать все, что было лучшее в нашей истории".

"Сегодня очень важно, чтобы мы на этом этапе, собирая такие совещания, видели от них пользу. Это совещание нацелено прежде всего на то, чтобы получить результат. Это больше всего меня беспокоило в плане его подготовки", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент сориентировал участников совещания именно на обсуждение и решение проблемных вопросов в строительном комплексе спустя пять лет, как в этой сфере была принята новая нормативно-правовая база. "Мы тогда изучили опыт работы Беларуси, жалобы и предложения граждан Беларуси, выявили все недостатки, которые у нас случались или процветали в отдельных местах в строительном комплексе, и попытались создать единую и окончательную нормативно-правовую базу, - напомнил глава государства. - Чтобы раз и навсегда искоренить бюрократию в этом плане. Чтобы и гражданин, и юридическое лицо, и застройщик, и подрядчик, и прочие проектанты могли увидеть свои права и обязанности и действовать в этом направлении".

"Прошло пять лет. Какова ситуация и обстановка? - поинтересовался белорусский лидер. - Сейчас, через пять лет, мы уже видим наши недоработки".

Александр Лукашенко отметил, что порой к нему приходили с предложениями ликвидировать то или иное министерство, в том числе Министерство строительства и архитектуры. Однако он обратил внимание, что вопросы строительства и коммунальных услуг по частоте жалоб со стороны граждан находятся в числе лидеров. "В этой ситуации я не могу пойти на такую непонятную реформу и ликвидировать те группы специалистов, те министерства, которые должны решать эти проблемы и реагировать на недостатки, которые указывают нам люди", - подчеркнул глава государства.

О целях семинара-совещания и недопустимости коррупции

Говоря о работе семинара-совещания, он еще раз подчеркнул, что оно проводится не для галочки, а для конкретного результата. Для этого необходимо ответить на ряд вопиющих вопросов. В числе наиболее важных вопросов он назвал цену, качество и сроки строительства.

Александр Лукашенко считает, что вопрос качества строительства не столько в так называемой кадровой проблеме, а часто именно в неумении руководителей управлять своими организациями. "Работа руководителя отвратительная. Я уже не говорю об эффективности того или иного предприятия", - дал оценку Президент.

Глава государства потребовал объяснить, почему снова появляются дома, строительство которых не завершается в срок. Он упрекнул чиновников, что они даже к нынешнему совещанию не приняли действенных мер для завершения строительства таких объектов.

Президент подчеркнул, что в первую очередь надо решать земные вопросы, которые волнуют людей. Он также рассказал об одном из вопиющих фактов, о котором ему недавно доложили. Речь шла о строительстве в Минске квартир по приемлемым ценам, которыми впоследствии должны были распоряжаться городские власти: либо продавать по рыночной стоимости, либо предоставлять жилье малообеспеченным и многодетным.

По словам Александра Лукашенко, он тогда принял решение о строительстве по такой схеме. А недавно главе государства доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене, эквивалентной $650, купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по рыночной цене. "54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района? Вчера мною было принято решение: всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу", - заявил Президент.

"Порядок нужно навести везде. Мы умеем и знаем, как работать", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул недопустимость смягчения ответственности за коррупционные преступления. "Мы доведем до каждого на местах требования президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом от меня добра не ищите", - предупредил он.

Президент отметил, что увидел лазейку, когда коррупционеров за взятки и другие правонарушения лишают свободы, а потом, спустя некоторое время, выпускают на свободу за хорошее поведение. "Этого больше не будет", - сказал белорусский лидер. Глава государства подчеркнул, что на сей счет уже даны прямые указания: "За коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет - еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше".

О недоработках в отрасли

Александр Лукашенко подчеркнул, что сфера строительства является своего рода индикатором, отражающим динамику развития страны. И пять лет назад уже обсуждались соответствующие вопросы, были разработаны принципиально новые правила работы в отрасли. "Что получили в итоге - вот главный вопрос", - сказал Президент.

Однако за последние годы, несмотря на ряд принятых решений, в этой отрасли не удалось переломить негативную динамику. "За минувшую пятилетку снижены качественные показатели по всей отрасли. Уменьшился ее вклад в ВВП, допущено падение объемов подрядных работ, возведения жилья, обостряются проблемы неплатежей, ухудшается финансовое положение строительных организаций", - констатировал Александр Лукашенко.

Даже рост основных показателей в строительстве в нынешнем году глава государства не считает оживлением. "Почивать на лаврах рано. Да, есть объективные причины происходивших негативных явлений. В результате кризиса 2014-2015 годов была потеряна значительная часть заработанных средств. Объем бюджетных инвестиций значительно снизился. Но только ли в этом источник проблем? - поставил вопрос белорусский лидер. - Вы что, будете сидеть и ждать, пока вам деньги дадут из бюджета? Так бюджету есть куда тратить деньги".

Он заявил о необходимости внимательно разобраться по каждому вопросу в отдельности и принять решение.

О строительстве жилья

Александр Лукашенко подчеркнул, что данный вопрос всегда являлся важнейшим приоритетом государственной политики в отрасли. Однако с 2014 года объемы строительства постоянно снижаются - с почти 7 млн кв.м в 2010 году до чуть более 4 млн кв.м в 2017-м.

"И если с общей очередью в целом разобрались и количество всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается, то очередь многодетных семей непрерывно растет, - обратил внимание глава государства. - Радоваться бы надо было, потому что решаем главнейшую демографическую задачу. А мы людям не можем в течение года, как было принято решение, выдать жилье".

За два последних года их количество увеличилось на 8,5 тыс. При этом повсеместно не выполняется поручение о направлении многодетных семей на строительство жилья в течение одного года. На начало 2018 года из 34 тыс. таких семей не направлены на строительство 25 тыс. Почти 7 тыс. ожидают очереди более трех лет.

Александр Лукашенко назвал такую ситуацию недопустимой и поставил задачу правительству совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом увеличить объемы строительства жилья для этой категории нуждающихся: "Вместе с банками определите необходимые источники финансирования, за два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года, как это предусмотрено указом №13".

Глава государства также обеспокоен наличием сверхнормативных жилых домов. Сейчас таких домов в стране 35. "Это, конечно, не 380 домов, как в 2013 году, но и их быть не должно. За каждым из них стоят наши сограждане. От всех губернаторов и председателя Минского горисполкома требую: каждый такой дом взять под личный контроль и завершить строительство. Крайний срок - первая половина 2019 года", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко установил дедлайн до середины 2019 года для завершения строительства сверхнормативных домов Александр Лукашенко потребовал от всех губернаторов и председателя Минского горисполкома каждый такой дом взять под личный контроль и завершить строительство.

Президент поручил Комитету госконтроля и Генпрокуратуре проанализировать ситуацию в данном вопросе и принять необходимые меры.

Александр Лукашенко также особо отметил, что надзор за соблюдением сроков строительства жилья в регионах является сферой ответственности местной власти.

Важнейшим вопросом Президент назвал стоимость возводимого жилья. Задачей правительства остается сохранение формулы "один квадратный метр с господдержкой не выше среднемесячной заработной платы". При этом глава государства предупредил всех, что достижение уровня заработной платы в Br1 тыс. не означает, что метр жилья автоматически должен стоить столько же.

Президент отметил и медленные темпы развития рынка арендного жилья. За шесть лет его введено только 745 тыс. кв.м, что составляет два с половиной процента от общего объема. Для примера, в Германии это 58%, а в Швейцарии - 71%. "Как показывает практика, у нас оно очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих. Развитие рынка арендного жилья необходимо и для решения вопросов трудовой миграции", - обратил внимание белорусский лидер.

В Беларуси пересмотрят программы жилищного строительства с акцентом на арендном жилье "Как показывает практика, у нас оно очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих. Развитие рынка арендного жилья необходимо и для решения вопросов трудовой миграции", - заявил Александр Лукашенко.

Строительство арендного жилья также будет способствовать привлечению молодых специалистов в малые и средние города Беларуси. При этом наиболее активно нужно строить там, где есть перспективы, развивается промышленность. Например, как это делается в Островце.

Президент поручил правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому пересмотреть программы жилищного строительства, максимально увеличив долю арендного жилья с привлечением финансов предприятий и организаций.

О планировании территорий

Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентирует внимание на необходимости лучшего планирования территорий, чтобы малые населенные пункты были привлекательны для жизни людей.

По словам главы государства, низкая привлекательность малых населенных пунктов обусловлена неразвитостью в них инфраструктуры, отсутствием комфортной среды для жизни. "Требую от правительства немедленно приступить к выполнению принятых решений по развитию городов-спутников с увеличением объемов строительства жилья. Кроме того, там одновременно нужно создавать соответствующую инженерно-транспортную и социальную инфраструктуру", - потребовал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание на такие крупные города, как Барановичи, Бобруйск, Молодечно, Орша, которые тоже должны стать местом притяжения людей. "В них надо развивать не только производства с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, но и комфортную среду для жизни людей. Не надо там строить 25-этажные здания. Нужно создавать районы малоэтажной застройки", - считает Президент.

Он поручил в одном из таких городов реализовать пилотный проект по комплексной застройке земельного участка малоэтажными жилыми домами.

"Сейчас наши предприятия выпускают современные комплексы индивидуальных домов в крупнопанельном исполнении на любой вкус. Неэффективно используемых земель в населенных пунктах хватает. Поэтому не ходите ко мне за землями сельхозназначения или лесными массивами", - предупредил белорусский лидер.

Еще один проблемный момент, на который обратил внимание глава государства, - это развитие инфраструктуры в районах, где ведется жилая застройка, в том числе индивидуальная. "Как правило, не в людях проблема. Это местные власти не могут обеспечить строительство необходимой инфраструктуры. Так быть не должно!" - подчеркнул глава государства.

При этом Александр Лукашенко отметил, что недалеко от Минска земельные участки приобретают, как правило, не бедные люди. "Поэтому строить водоотведение, водоснабжение, газифицировать, линии электропередач и дороги вы должны вместе с ними. Нельзя все строить только за счет бюджета. Да, прежде чем выводить людей на какую-то карту для застройки, надо разделить на участки и подвести дорогу, чтобы люди или застройщик могли строить эти дома. А дальше договаривайтесь с людьми", - сказал Президент.

"Опережающее строительство сетей и дорог для районов жилой застройки, в том числе индивидуальной, - важнейшая задача для развития территорий. Правительству с губернаторами и банками необходимо решить вопрос, где и на каких условиях получить для этого средства. С учетом софинансирования со стороны владельцев этих участков и домов", - поручил Александр Лукашенко.

Глава государства также считает недопустимым превращать в "каменные джунгли" микрорайоны-новостройки, так как многоквартирные кварталы часто строятся по принципу "меньше затрат - больше прибыли". "Придомовая территория обустраивается минимально. В лучшем случае детская площадка непонятно какая, пара деревьев, а то и вообще только асфальт или плитка, - отметил белорусский лидер. - Как в таких каменных джунглях можно жить человеку? Стыдно смотреть на новые кварталы".

От городов-спутников до "каменных джунглей" - Лукашенко требует лучшего планирования территорий "Требую от правительства немедленно приступить к выполнению принятых решений по развитию городов-спутников с увеличением объемов строительства жилья", - потребовал белорусский лидер.

"Год следующий на решение этой проблемы", - поручил глава государства, имея в виду задачу по озеленению жилых районов.

В то же время в Беларуси есть положительные примеры, когда подобные районы возводятся красивыми, удобными и функциональными. "Значит, главное - желание самого застройщика сделать так, чтобы люди к нему потянулись и им было приятно там жить. И не мешают ни нормы, ни нормативы", - заметил глава государства.

Он поручил Минстройархитектуры установить обязательные правила по созданию комфортной среды в микрорайонах-новостройках.

О работе ДСК, цементных и стекольных заводов

Александр Лукашенко отметил, что в предыдущие годы была проведена масштабная модернизация отраслевой промышленности, куда были вложены колоссальные бюджетные и банковские ресурсы. "Вместе с тем, как и пять лет назад, сегодня вынужден говорить о ее неэффективности", - сказал глава государства.

По его словам, мировые тенденции развития крупнопанельного домостроения направлены на минимизацию производственных операций на строительной площадке с переносом их в заводские условия. "Мы провели модернизацию домостроительных комбинатов. Нарастили их годовые мощности до двух с половиной миллионов метров изделий. Создали хорошую базу для строительства экономичных, энергоэффективных объектов. Но отдачи не получили", - обратил внимание белорусский лидер.

Загрузка комбинатов на протяжении последних пяти лет не превышает 50%. Из 13 модернизированных ДСК единицы работают эффективно. При этом экспорт услуг по строительству жилья за пределами страны в нынешнем году сократился почти в два раза. В связи с этим глава государства требует разобраться в причине такого падения. "Конечно, и министр, и директора могут сослаться на высокие кредитные нагрузки, общее уменьшение рынка жилищного строительства и прочие факторы. Однако на самом деле кто хочет найти работу, тот ее находит. Невзирая на трудности", - уверен Президент.

Он привел пример того, что Мозырский ДСК, Гомельский ДСК, МАПИД и другие комбинаты работают в стране и зарабатывают в России. "Поэтому хватит ждать помощи от государства. Вы должны бороться за все сегменты строительного рынка - от жилья до промышленных объектов", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко поручил премьер-министру вместе с губернаторами, вице-премьером и министром определить из числа домостроительных комбинатов основных застройщиков кварталов по стране и довести им напряженное задание по экспорту их продукции и услуг.

Отдельно Президент остановился на работе цементных и стекольных заводов, которые были модернизированы для повышения их конкурентоспособности. Однако заработать на полную мощность и обеспечить прибыльную деятельность у них пока не получилось. "И это мягко сказано. Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили Br220 млн. Задолженность по кредитам и займам - более $1 млрд", - констатировал глава государства.

По его словам, в нынешнем году мощности по производству цемента загружены на 70-80%, а импортного цемента в страну купили почти полмиллиона тонн. "Два года подряд заводы не могут обеспечить летний сезонный спрос на эту продукцию в розничной сети", - обратил внимание белорусский лидер.

Он привел факты, когда в первом полугодии в Красносельске новое китайское оборудование из-за ремонта простаивало больше 40 суток. "Ну так замените это оборудование на свое, отечественное. У нас же машиностроительная страна", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко потребовал от правительства принять все меры по загрузке производственных мощностей и стабильной работе оборудования.

"Не лучшая ситуация сложилась и на стекольных заводах. Только "Гомельстекло" последние два года показывает какую-то положительную динамику. А в свое время предлагали "Гомельстекло" продать", - заметил Президент.

Лукашенко о приватизации: мы готовы продавать, но вопрос в цене и будущем работников "Главное - это люди, - подчеркнул Александр Лукашенко. - На уровень главы государства вносите только комплексные предложения, если уверены, что они действительно эффективны и выгодны нам".

На этом примере глава государства акцентировал внимание, что речь о продаже инвестору того или иного предприятия стоит вести только после его вывода на достаточно устойчивую работу, иначе госактивы будут реализовываться за копейки. "Забудьте про эту приватизацию. Сначала эффективная работа предприятия, а потом будем думать, кому его продать, а не отдать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он продолжил, что из пяти стеклотарных заводов в стране осталось три, да и те не загружены: "Или у нас нет потребности в таре? А может, ответственным чиновникам легче купить бутылку или банку в России и Украине, заплатив за это валютой и в карман положив какие-то деньги?" Глава государства поручил Минстройархитектуры совместно с Белгоспищепромом и Минсельхозпродом незамедлительно принять меры по минимизации закупок стеклянной тары за рубежом и загрузке отечественных заводов.

"Гродненский стеклозавод, стеклозавод "Неман" работают с убытками. Борисовский хрустальный завод с 2013 года банкрот, и улучшений пока не видно. Наверное, правительство, губернаторы или министры ждут, когда я туда приеду. Не заржавеет. Требую от правительства срочно приступить к исправлению ошибок ваших предшественников по этим предприятиям. И не только предшественников. Скажу одно: на государственную поддержку в виде денег или списания долгов даже не рассчитывайте! Это почти нереально", - заявил Президент.

Минстройархитектуры определят единым органом, формирующим госполитику в строительной сфере "Только профильное министерство должно устанавливать строительные нормы. Задача остальных - определять нормы эксплуатации и обеспечивать контроль за их соблюдением", - поручил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко обратил внимание, что бизнес-планы модернизации правительство и банки рассматривали совместно, однако нагрузка до сих пор лежит прежде всего на бюджете. "Совету Министров с Национальным и коммерческими банками необходимо выработать комплексные, взвешенные решения по имеющимся долгам. Есть хороший пример работы Банка развития с предприятиями деревообработки, - сказал он. - Вот путь для банков - не просто выдал-получил, а впрячься вместе с заводами для достижения результата. Не блокировать счета и наблюдать в стороне, а менять долги на акции и прямо участвовать в развитии предприятий".

Глава государства также жестко предупредил чиновников о строгом выполнении данных поручений и ответственности за соответствующую работу.

Об экспорте строительных материалов и услуг

Глава государства отметил, что произвести продукцию - не основная задача, главное - выгодно продать ее и заработать. Как докладывает Совет Министров, более 40% от всего объема строительных материалов поставляется на экспорт. Однако, обратил внимание Президент, значительная доля цемента продается в Россию через АО "Евроцемент груп". Александр Лукашенко поручил Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре изучить деятельность этой компании, а также тех, кто продает за границу цемент через посредников. "Притом это же монополист в России. Он же держит в кулаке наших цементопроизводителей и по цене опускает ниже колена", - констатировал он.

"До сегодняшнего дня правительством не выполнено поручение о развитии эффективной собственной товаропроводящей сети в России. И на бирже из-за того, что там цены выше, чем по прямым договорам, цемент тоже не продается. Все это и создает предпосылки для коррупции и появления серых схем, - заметил Александр Лукашенко. - Поэтому требую от правительства обеспечить эффективность, прозрачность торговли на внешних рынках, а от комитетов государственного контроля и госбезопасности, прокурора и министра внутренних дел - жесткого контроля за этой работой".

Министерству антимонопольного регулирования и торговли глава государства поручил по каждому случаю создания искусственных барьеров для продажи белорусской продукции на евразийском рынке проводить серьезное расследование и принимать незамедлительные меры. "У вас ведущая роль в этом вопросе", - подчеркнул он. - Вы очень много - это и надо делать - светитесь в средствах массовой информации. А отсюда надежд у людей породили столько, что люди начинают плеваться, когда вы не выполняете то, о чем говорите".

Президент обратил внимание, что экспорт и валютная выручка крайне необходимы для страны. Также важно, чтобы эта выручка поступала вовремя, поэтому продавать и работать себе в убыток, годами ожидая расчетов, недопустимо.

"Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Я жду решения этого вопроса, - сказал Александр Лукашенко. - Кроме того, россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу. Правительство должно без промедления подключиться к решению этих вопросов. Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии".

Глава государства коснулся и вопросов сотрудничества с иностранными компаниями. По его словам, уже более пяти лет его из разных источников информируют о заинтересованности зарубежного капитала в инвестировании в производство стройматериалов. "Мы готовы продать все - не вопрос. Вопрос в цене. А еще раньше нужно ответить, надо ли нам это. Если мы примем решение, что нам надо что-то продать, в том числе иностранному инвестору, критерии понятны. Первый критерий - это цена", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, часто, когда инвестор заинтересован в приобретении какого-то предприятия, возникает вопрос, что будет с работниками, - новый хозяин планирует уволить многих из них. "Я спрашиваю: и что мне делать с этими людьми? Ответа нет. Нам такие предложения не нужны. Главное - это люди, - подчеркнул Александр Лукашенко. - На уровень главы государства вносите только комплексные предложения, если уверены, что они действительно эффективны и выгодны нам. Совмин должен разобраться с этим вопросом до 31 декабря этого года".

О важности ПМК для регионов

Президент напомнил, что губернаторам и правительству неоднократно давались поручения реанимировать передвижные механизированные колонны - эти важные для районов предприятия. Однако большинство из них сегодня работают убыточно, а в отдельных регионах их вообще нет.

Лукашенко поручил за 2019 год возродить ПМК в каждом районе "Просто для галочки, показухи возрождать не надо. В первую очередь они должны решать все вопросы строительства и ремонта на селе. При хозяйственном подходе им всегда найдется работа", - убежден Александр Лукашенко.

Так, в Витебской и Гомельской областях - по восемь районов без ПМК, в Гродненской - пять, в Могилевской - два, в Брестской и Минской - по одному. При этом в Гродненской области 13 из 19 ПМК убыточные, в Минской - 10 из 21.

"Что вы за хозяева, если у вас нет хотя бы в 20 человек строительной организации? Что вы можете там решать и строить? Вы же даже сарай не сможете отремонтировать, - обратился глава государства к председателям райисполкомов. - Есть примеры, когда ПМК работают прибыльно и решают большие вопросы".

"Поэтому в очередной раз требую от губернаторов в течение 2019 года возродить ПМК в каждом районе и сделать все, чтобы они были эффективными. Просто для галочки, показухи возрождать не надо. В первую очередь они должны решать все вопросы строительства и ремонта на селе. При хозяйственном подходе им всегда найдется работа", - убежден Александр Лукашенко.

О качестве и сроках проектирования

Александр Лукашенко также высказал претензии к качеству и срокам разработки проектной документации. Он заметил, что часто проектирование ведется не два-три месяца, а растягивается на годы.

"Вице-премьер и министр соответствующие, возьмите под контроль этот вопрос и заставьте всех - и частников, и государственные структуры - работать как следует. Еще ни один объект, который находится у меня на контроле, не построился без корректировки проекта. А корректировка - это затягивание сроков и удорожание строительства, - обратил внимание глава государства. - Сейчас в Беларуси строится порядка восьми тысяч объектов. Из них с превышением нормативного срока - половина. И в большинстве случаев причиной являются бесконечные корректировки проектов".

При этом проектировщики не несут никакой ответственности за качество документации и совершенно забыли об авторском надзоре, отметил Президент. "Они самоустранились, обвиняя то заказчика в неправильном задании, то строителя, который не понял и неправильно воплотил их идею, - сказал Президент. - Выработайте нормы и требования по ответственности к проектантам".

В пример он привел капитальный ремонт жилых домов в Могилеве. Во время разработки проекта специалисты не увидели, что несущая способность балконных плит утрачена. И только когда строители срезали на них ограждения для замены, это обнаружилось. После чего балконы закрыли, и с июля 2017 года проект корректируется.

"Губернатор вместо того, чтобы контролировать эти процессы, пишет: отдадим на экспертизу в декабре 2018 года. И это происходит при капитальном ремонте домов. Можно представить себе, что тогда делается в новом строительстве, - добавил Александр Лукашенко. - Проектировщик должен быть профессионалом и отвечать за принятые решения. За безобразие нужно кому-то отвечать, и его нужно немедленно остановить. Примите необходимые меры по повышению ответственности разработчиков за качество проектной документации и сроки ее подготовки".

Кроме того, по словам главы государства, не нужно зацикливаться на типовом проектировании и строить все одинаковое. "Типовыми могут быть промышленные здания, сооружения, трансформаторные подстанции, котельные. Но детские сады, школы и прочие социальные объекты должны быть оригинальными", - подчеркнул Президент.

"Не нужно строить все одинаковое" - Лукашенко раскритиковал проектирование социальных объектов "Типовыми могут быть промышленные здания, сооружения, трансформаторные подстанции, котельные. Но детские сады, школы и прочие социальные объекты должны быть оригинальными", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Типовыми в них, отметил он, могут быть только технология, отдельные конструктивные элементы, узлы и детали, из которых они будут собираться. "И повторяю: все должно утопать в зелени и цветах, - потребовал Александр Лукашенко. - Будущий год будет продолжен как Год малой родины, но основное внимание будет обращено на благоустройство страны".

Глава государства также заметил, что во всем мире стремительно развиваются технологии информационного проектирования и моделирования. "В это время наши еще по старинке носят ватманы от проектировщика до заказчика и прораба на стройке. И если в Беларуси активно поддерживаются и продвигаются IT-технологии, то пора переходить на электронное моделирование на всем цикле строительства", - считает он.

О регулировании строительной отрасли

"Я неоднократно поднимал вопрос о том, что в строительной отрасли все слишком зарегулировано. Установка прошлого семинара о "диктатуре" Министерства строительства во всем, что касается регулирования строительной деятельности, не работает", - констатировал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что только профильное министерство должно устанавливать строительные нормы. Задача остальных - определять нормы эксплуатации и обеспечивать контроль за их соблюдением. "Требую от правительства оптимизировать все нормы, сконцентрировать все отраслевое законодательство в одних руках и определить Минстройархитектуры единым органом, формирующим государственную политику в стройсфере", - поручил Александр Лукашенко.

Обращаясь к губернаторам, Президент рассказал, что его по-прежнему информируют о том, что в регионах есть случаи несоблюдения установленных сроков административных процедур, а также бюрократизм при оформлении различного рода документации. "Это все цветет и пахнет, как в народе говорят", - добавил он.

"Предупреждаю всех, чтобы не уходили от заданной линии по либерализации и исключению излишних требований для бизнеса. Но не надо при этом с ним заигрывать. Не надо мешать, но в случае чего и спрос должен быть соответствующим", - обратил внимание глава государства.

Правительству совместно с облисполкомами, Минским горисполкомом Александр Лукашенко поручил завершить работу по приведению правовых актов в соответствие с декретом №7 к концу года.

Помимо этого, считает Президент, необходимо упростить административные процедуры с использованием онлайн-сервисов. "Чтобы инвестор, придя в нашу страну, отрыл интернет-ресурс, получил все разрешения исполкома, прошел экспертизу и отправил уведомления в Госстройнадзор. При этом важно, чтобы каждый его шаг оставался в электронном архиве. Это позволит достичь прозрачности в его работе", - пояснил глава государства.

О развитии кадрового потенциала

"Важнейшими задачами отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала. В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?" - спросил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что Совет Министров так и не предпринял мер, чтобы все эти люди работали в белорусских организациях на территории других государств. "Напоминаю правительству: рост экспорта строительных услуг - важнейшая задача. Хотят наши специалисты работать - пусть трудятся. Однако не только на благо своих семей, но и на благо государства", - сказал он.

Кроме того, глава государства спросил, почему в стране созданы разные условия по оплате труда для рабочих в Минске и регионах. "Рабочий на стройке за пределами столицы за каждый час своей работы получает на один рубль меньше, чем такой же рабочий в Минске, - отметил Александр Лукашенко. - В чем дело? У них в регионах работа легче или условия лучше? Или там у рабочих и их семей меньше потребностей?"

С такими подходами никогда не получится задержать людей в малых городах и на селе, обратил внимание Президент. "Незамедлительно прекратите эту дискриминацию. У нас все граждане равны, независимо от того, где живут и работают. За равный качественный труд должно быть равное вознаграждение", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко заявляет о дискриминации строителей в регионах "Незамедлительно прекратите эту дискриминацию. У нас все граждане равны, независимо от того, где живут и работают. За равный качественный труд должно быть равное вознаграждение", - подчеркнул глава государства.

Не следует забывать и о подготовке достойной смены для строителей, обратил внимание Александр Лукашенко. В Беларуси более чем достаточно профильных учебных заведений, и руководители строительных организаций должны напрямую работать с вузами и ссузами по целевому набору.

"Правительству до 2020 года необходимо решить вопрос о привлечении организаций - заказчиков кадров к участию в софинансировании подготовки специалистов, укреплении материально-технической базы учреждений образования, в том числе центров производственного обучения, - поручил Президент. - Чтобы не допустить разрыва между научно-техническим уровнем нового производства и квалификацией специалистов, Минобразованию совместно с Минстройархитектуры необходимо увеличить долю практического обучения и стажировок на производстве, подняв их уровень и качество". Но одним механическим увеличением времени на практику эту проблему не решить, отметил глава государства. Нужен комплексный подход, качественная организация самой практики как со стороны учебных заведений, так и со стороны предприятий.

"Строительство - непростая сфера, требующая постоянного внимания всех органов власти и поиска эффективных решений. У работников этой отрасли всегда была, есть и будет работа. Они принимают участие в развитии всех секторов экономики, и при хозяйственном подходе, ответственном отношении к выполнению поставленных задач заработки им гарантированы", - заявил Президент.

"Прекратите плакать о недостатке хороших специалистов. Путь один - платите им нормально. Сократите на 1,5-2% себестоимость по другим статьям и отдайте эти деньги строителям. Другого пути нет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что время не стоит на месте, и требования к строительной отрасли с каждым годом будут только возрастать, поэтому необходимо двигаться вперед. Соответствующая база уже подготовлена, нужно только грамотно и со всей ответственностью использовать имеющиеся возможности.

"А если чего-то не хватает, вы сегодня скажите. Мы должны принять все решения по результатам работы семинара до конца года", - резюмировал Президент.-0-