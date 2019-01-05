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"Это хорошиий подарок болельщикам" - Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире в Китае

Президент 05.01.2019 | 17:23
Арина Соболенко. Фото организаторов турнира
Арина Соболенко. Фото организаторов турнира

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по теннису Арину Соболенко с победой на турнире WTA в Шэньчжэне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Это прекрасный результат на старте сезона, хороший подарок белорусским болельщикам и твоим поклонникам по всему миру", - отметил Александр Лукашенко.

Президент также поздравил с этим успехом тренера теннисистки Дмитрия Турсунова. Глава государства пожелал спортсменке и ее команде крепкого здоровья, удачи и ярких побед в новом году.

Как сообщалось, 5 января в решающем поединке турнира Арина Соболенко обыграла американку Элисон Риск (62) - 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира в КитаеАрина Соболенко стала победительницей теннисного турнира в Китае
В решающем поединке Арина Соболенко обыграла американку Элисон Риск (62) - 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

В первом сете чувствовалось, что белоруска волновалась и не смогла показать свои лучшие качества. Вторую партию Арина Соболенко начала гораздо увереннее и повела 5:2. Однако затем игра у нее снова разладилась, и соперница сравняла счет - 5:5. После этой неудачи белоруска сумела собраться и "дожала" американку на тай-брейке. В очень напряженном решающем сете нервы оказались крепче у Арины Соболенко. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Сразу после выигрыша победительница сказала, что ей очень помогли зрители, а также поблагодарила своего тренера Дмитрия Турсунова за отличную совместную работу.-0-

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Теги
Китай, Лукашенко, поздравления, Соболенко, теннис, турнир
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