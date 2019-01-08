Гранты Президента Беларуси выделят 103 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гранты Президента Беларуси на 2019 год будут предоставлены 103 работникам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры. Соответствующее распоряжение глава государства Александр Лукашенко подписал 8 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Средства выделят на проведение исследований и разработок в области физико-математических, технических, медицинских, биологических, химических, сельскохозяйственных, экономических наук. Гранты также направят на повышение качества обучения учащихся и студентов за счет разработки и применения новых методик, современного учебно-методического обеспечения, подготовку участников международных и республиканских олимпиад.

Кроме того, будет поддержана разработка новых методов диагностики, лечения и реабилитации в кардиологии, хирургии, эндокринологии, онкологии, анестезиологии, гастроэнтерологии, педиатрии и аллергологии. Денежные средства выделят и на создание произведений искусства, проведение культурно-зрелищных мероприятий, реализацию новаторских проектов, что будет способствовать развитию белорусской культуры и популяризации ее достижений, сохранению национальных духовных традиций.

"Принятие распоряжения Президента направлено на поддержку талантливых специалистов в приоритетных для страны сферах деятельности", - подчеркнули в пресс-службе.-0-