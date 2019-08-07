Лукашенко назвал "Брексит" огромной потерей для ЕС, но видит в нем возможности для двусторонних отношений

7 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что не является сторонником распада Евросоюза и считает "Брексит" огромной потерей. Вместе с тем глава государства видит в этой ситуации и дополнительные возможности для белорусско-британских отношений. Об этом он заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионной Гибб по случаю завершения ее дипломатической миссии в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, что я не сторонник распада Евросоюза. Хоть это несколько выглядит странным. Меня не все понимают. Говорят, они тебе столько зла принесли, и диктатором считали (может, еще кто-то считает), и забор выстроили, и отношения испортились, санкции вводили, - отметил белорусский лидер. - Но из этого нельзя исходить. Это все-таки плохо для наших отношений, но это частности. Евросоюз - опора планеты. Вместе с США, Китаем, Индией, Россией. Это опоры нашей планеты. Если хоть одну из них, особенно такую, как Евросоюз, вырвать из-под нашего мира, он, конечно, не обрушится, но сильно зашатается. И в регионе нашем Евразийском стабильности станет на порядок меньше".

Президент подчеркнул, что в данном случае выступает за сохранение Евросоюза. "В связи с этим, разговаривая с вашими политиками (благодаря вам они бывали у нас, и много было их), я сказал, что у меня двойственное чувство, когда Великобритания заявила о выходе из ЕС", - отметил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, Великобритания - очень мощная страна, которая многое делала для Евросоюза: "она определяла вместе с Германией, Францией, Италией мощь Евросоюза, конечно, это огромная потеря".

Наряду с этим глава государства видит большие возможности для развития белорусско-британских отношений и выступил за их интенсификацию. "Они в последнее время стали более высокого уровня, приличными стали эти отношения, и фундамент у нас приличный в виде товарооборота. Все-таки потенциал у нас огромен с учетом вашего потенциала", - сказал Александр Лукашенко.

"Не знаю, где вы будете работать. Я, конечно, очень буду рад, если вам в жизни повезет и вы будете в МИД занимать какую-то солидную должность. Хочу, чтобы вы довели до своего ведомства мысль о том, что нам надо интенсифицироваться в отношениях. И очень важно не терять время. Особенно в это бурное время пустот не бывает. Обязательно кто-то эти пустоты займет", - подчеркнул белорусский лидер.

В частности, он отметил широкие возможности для развития взаимодействия с учетом членства Беларуси в Евразийском экономическом союзе. "А нам хотелось бы, чтобы вы видели нас в Великобритании. Сборка электробусов и прочее - мелочи по сравнению с тем, что мы можем делать в Великобритании, и тем, что вы можете сделать в Беларуси. И я вас просто настоятельно приглашаю обратить на это внимание и активизировать наши отношения. Сейчас появилась такая возможность. Исчезла брюссельская эта бюрократия. Вы можете принимать решения более свободно", - добавил глава государства.-0-