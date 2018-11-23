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Лукашенко о приватизации: мы готовы продавать, но вопрос в цене и будущем работников

Президент 23.11.2018 | 12:15
Во время семинара
Во время семинара

23 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Государство готово продавать предприятия иностранным инвестором, но только если это будет выгодно для страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства коснулся вопросов сотрудничества с иностранными компаниями. По его словам, уже более пяти лет его из разных источников информируют о заинтересованности зарубежного капитала в инвестировании в производство стройматериалов. "Мы готовы продать все - не вопрос. Вопрос в цене. А еще раньше нужно ответить, надо ли нам это. Если мы примем решение, что нам надо что-то продать, в том числе иностранному инвестору, критерии понятны. Первый критерий - это цена", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, часто, когда инвестор заинтересован в приобретении какого-то предприятия, возникает вопрос, что будет с работниками - новый хозяин планирует уволить многих из них. "Я спрашиваю: и что мне делать с этими людьми? Ответа нет. Нам такие предложения не нужны. Главное - это люди, - подчеркнул Александр Лукашенко. - На уровень главы государства вносите только комплексные предложения, если уверены, что они действительно эффективны и выгодны нам. Совмин должен разобраться с этим вопросом до 31 декабря этого года".-0-

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Теги
занятость, инвестиции, Лукашенко, приватизация, строительство
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