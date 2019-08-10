Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии полномасштабного диалога с Эквадором

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Эквадора Ленина Вольтера Морено Гарсеса и народ этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси высоко оценивают шаги правительства Эквадора, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в стране и благополучия ее граждан", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии полномасштабного двустороннего диалога с Эквадором, активном расширении сотрудничества в торгово-экономической, научной, образовательной, культурной и других сферах.-0-