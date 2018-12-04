Лукашенко пользуется наибольшим доверием россиян среди лидеров стран СНГ

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пользуется наибольшим доверием россиян среди лидеров всех стран СНГ свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты социологического исследования были презентованы сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

В рейтинге доверия россиян Александр Лукашенко занял первое место. Согласно исследованию, эту точку зрения разделяют 65% респондентов.

Второе место в рейтинге занял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: в его поддержку высказались 49% россиян. Далее с большим отрывом следуют лидеры Азербайджана (14%), Армении (8%) и Молдовы (7%). Руководители Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Грузии получили менее 4%.

Опрос ВЦИОМ проводился 8 ноября в формате телефонного интервью. Были опрошены 1600 респондентов по случайной всероссийской выборке. Погрешность исследования не превышает 3,5%.

Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.-0-