Лукашенко поручил за 2019 год возродить ПМК в каждом районе

23 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса поручил за 2019 год возродить передвижные механизированные колонны (ПМК) в каждом районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"В очередной раз требую от губернаторов в течение 2019 года возродить ПМК в каждом районе и сделать все, чтобы они были эффективными. Просто для галочки, показухи возрождать не надо. В первую очередь они должны решать все вопросы строительства и ремонта на селе. При хозяйственном подходе им всегда найдется работа", - убежден Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что губернаторам и правительству неоднократно давались поручения реанимировать эти важные для районов предприятия. Однако большинство из них сегодня работают убыточно, а в отдельных регионах их вообще нет.

Так, в Витебской и Гомельской областях - по восемь районов без передвижных механизированных колонн, в Гродненской - пять, в Могилевской - два, в Брестской и Минской - по одному. При этом в Гродненской области 13 из 19 ПМК убыточные, в Минской - 10 из 21.-0-