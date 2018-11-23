Лукашенко потребовал решить проблему взаиморасчетов и обеспечить строителей жильем

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует решить проблему взаиморасчетов и обеспечить строителей жильем. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо в 2019 году решить проблему взаиморасчетов - и не только в строительной отрасли. Это вопрос важнейший. Напрягайте руководителей (стройпредприятий. - Прим. БЕЛТА), чтобы не было повадно - они создали сами эту проблему", - поручил Александр Лукашенко.

Как отметил вице-премьер Владимир Кухарев, правительство уже занялось этим вопросом и подготовило соответствующий комплекс мер.

Президент особо обратил внимание на необходимость сохранить кадры в строительной отрасли - зарплата должна быть достойной, но не менее важно обеспечить жильем самих строителей. "Предприятиям пора подключаться к строительству жилья. Отдайте его специалистам, в которых вы нуждаетесь, заключив с ними договор. Через жилье мы "привязываем" работников к организациям", - сказал глава государства. Он отметил, что такой положительный опыт был в советские времена.

Владимир Кухарев пояснил, что стройпредприятия будут кооперироваться для возведения арендного жилья для своих работников, для них должны быть предусмотрены места в общежитиях.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в стране создаются все условия для закрепления строительных кадров, но если строитель решает работать за рубежом и не участвует в финансировании госрасходов, не платит налоги, это ложится бременем на плечи государства. Президент назвал такую ситуацию неправильной и поручил проработать варианты ее решения.

Правительству поручено определить участки для строительных организаций, чтобы они активнее строили не только социальное жилье с ограниченной рентабельностью, но и коммерческое. "Берите земельные участки столько, сколько надо в любом месте. Выделяйте для них - и пусть строят. Они все-таки управляемые, они не посредники какие-то", - сказал глава государства. Препятствий для работы других компаний на строительном рынке быть не должно, но надо выполнять поставленные условия. "Нам важна цена, качество, сроки. Если укладывается в эти параметры - пусть конкурирует и строит", - считает глава государства.

"Выработайте нормальные условия, и я уверен, что вы земельными участками обеспечите государственные и частные компании, которые имеют свои строительные организации, плотников, каменщиков, сварщиков и так далее. Кто под эти условия придет - получит земельный участок. Обязательно по конкурсу", - поручил Александр Лукашенко.-0-