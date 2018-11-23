Лукашенко поздравил Гомельский государственный технический университет с 50-летием со дня основания

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого с 50-летием со дня основания вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в
Александр Лукашенко отметил, что за свою полувековую историю университет стал одним из ведущих технических вузов страны. В нем получают профессию будущие работники важнейших отраслей - машиностроения, металлургии, энергетики и радиоэлектроники. "Это высококвалифицированные кадры, владеющие современными техническими навыками и информационными технологиями", - говорится в поздравлении.
"Благодаря высокому уровню педагогического мастерства, успешному совмещению теории и практики в процессе обучения, активной научной деятельности коллектив вуза вносит заметный вклад в построение инновационной экономики Республики Беларусь. Готовит и воспитывает новые поколения молодых специалистов, которые продуктивно работают на благо родной страны", - подчеркнул глава государства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3996 BYN
|2.395 BYN
|2.4 BYN
|USD
|2.105 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.198 BYN
|3.21 BYN