Лукашенко поздравил Гомельский государственный технический университет с 50-летием со дня основания

В одной из лекционных аудиторий Гомельского государственного технического университета им.П.Сухого. Фото из архива

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого с 50-летием со дня основания вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил, что за свою полувековую историю университет стал одним из ведущих технических вузов страны. В нем получают профессию будущие работники важнейших отраслей - машиностроения, металлургии, энергетики и радиоэлектроники. "Это высококвалифицированные кадры, владеющие современными техническими навыками и информационными технологиями", - говорится в поздравлении.

"Благодаря высокому уровню педагогического мастерства, успешному совмещению теории и практики в процессе обучения, активной научной деятельности коллектив вуза вносит заметный вклад в построение инновационной экономики Республики Беларусь. Готовит и воспитывает новые поколения молодых специалистов, которые продуктивно работают на благо родной страны", - подчеркнул глава государства.-0-