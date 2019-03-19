Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с 70-летием

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Валерия Леонтьева с 70-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
"На протяжении многих лет вы неизменно покоряете публику неповторимой манерой исполнения, яркой индивидуальностью и неугасаемой жизненной энергией", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что уникальный талант и артистизм Валерия Леонтьева почитаемы многочисленными поклонниками из разных стран мира, а преданность любимому делу стала примером для молодых артистов. "Вас по праву называют одним из самых известных эстрадных исполнителей нашего времени, который занимает особое место в истории современного искусства", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко убежден, что творчество артиста и далее будет дарить зрителям радость и вдохновение, содействовать укреплению дружбы между Беларусью и Россией.-0-
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