Лукашенко: праздник Рождества объединяет миллионы христиан в самых светлых и чистых мыслях

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством Христовым, сообщили БЕЛТА в
"Этот праздник объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях. Пробуждает в сердцах лучшие чувства - любовь к ближнему, милосердие, веру в торжество добра. Укрепляет семейные узы и согласие в обществе", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал соотечественникам, чтобы великолепие рождественских дней подарило им радость общения с близкими, придало духовных сил в благородных стремлениях и начинаниях во имя людей, родной Беларуси и мира на Земле.
Православным христианам Беларуси
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым.
Этот праздник объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях. Пробуждает в сердцах лучшие чувства - любовь к ближнему, милосердие, веру в торжество добра. Укрепляет семейные узы и согласие в обществе.
Пусть великолепие рождественских дней подарит вам радость общения с близкими, придаст духовных сил в благородных стремлениях и начинаниях во имя людей, родной Беларуси и мира на Земле.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и душевного тепла.
Александр Лукашенко.-0-
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