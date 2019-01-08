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Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства

Президент 08.01.2019 | 13:00
Дворец Независимости. Фото из архива
Дворец Независимости. Фото из архива

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства. Глава государства подписал соответствующие указы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

По итогам 2018 года присуждены четыре премии "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере.

Высокой награды удостоен авторский коллектив в составе Юлии Быковой и Евгения Олейника, авторов музыки и текстов песен, за воплощение темы малой родины в современном эстрадном искусстве, создание цикла высокохудожественных вокальных произведений патриотического направления.

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"Мы бы не смогли написать так много песен о малой родине, если бы на тему не было такого спроса среди артистов и публики. Она оказалась близкой, нашла отклик", - отметил композитор.

Премия присуждена коллективам Библейской комиссии Белорусской православной церкви и Секции по переводу литургических текстов и официальных документов католической церкви комиссии Божьего культа и дисциплины таинств при Конференции католических епископов в Беларуси за перевод с оригинальных языков и издание книг Нового Завета на белорусском языке, что способствует приумножению духовного наследия.

Коллектив Белорусского детского хосписа удостоен премии "За духовное возрождение" за активную деятельность в гуманитарной сфере, утверждение идей человеколюбия и милосердия, значительный вклад в создание национальной системы детской паллиативной медицинской помощи, строительство на благотворительной основе и организацию работы детского хосписа в поселке Опытный Минского района.

Награда также будет вручена коллективу Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития за значительный вклад в утверждение моральных традиций, идей человеколюбия и милосердия, реализацию мероприятий, направленных на социализацию лиц с ограниченными возможностями.

За выдающиеся достижения в сфере профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание, присуждены девять специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Высокой награды удостоен заслуженный коллектив Беларуси "Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь" за выдающиеся достижения в области музыкального искусства, реализацию в 2017-2018 годах патриотического творческого проекта "Отечеству служим".

Коллективу Поставского территориального центра социального обслуживания населения специальная премия Президента присуждена за значительный вклад в развитие любительского художественного творчества пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, активную гуманитарную и благотворительную деятельность, сохранение региональных и культурных традиций.

Среди лауреатов также коллектив Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа, награжденный за выдающиеся достижения в обучении и воспитании творческой молодежи, значительный вклад в развитие национальной школы классического танца и проведение благотворительных проектов "Творчество юных - родной Беларуси", "Дети детям", "И помнит мир спасенный".

Ведущий мастер сцены Национального академического театра им. Я. Купалы народный артист Беларуси Виктор Манаев удостоен награды за высокое профессиональное мастерство, значительные достижения в области театрального искусства, создание в театральном сезоне 2017-2018 годов острохарактерных образов в спектаклях "Ревизор" и "Школа налогоплательщиков".

Коллектив народного семейного ансамбля "Сваякі" филиала "Дом культуры агрогородка Юбилейный" Волковысского районного центра культуры и народного творчества награжден премией за сохранение, развитие и популяризацию белорусских традиций семейного любительского творчества, организацию и проведение фестиваля-конкурса творческих семейных династий "Сваякі запрашаюць".

Высокой наградой отмечен авторский коллектив Федерации профсоюзов Беларуси в составе начальника управления по разработке и реализации специальных проектов главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ Сергея Комадея, его заместителя Елены Голубевой, председателя Ганцевичского районного объединения организаций профсоюзов Натальи Кондратович. Премия им присуждена за выдающиеся достижения в области эстрадного искусства и проведение в 2018 году цикла концертов республиканской народно-патриотической акции "Мы - вместе!", приуроченной к Году малой родины.

В список лауреатов также включен творческий коллектив бывших малолетних узников фашизма "Судьбы" за значительные достижения в деле сохранения памяти о Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание молодежи, достойное представление Беларуси во время акции "Нет фашизму! Детство без войны!".

Специальная премия Президента Беларуси присуждена народному инструментальному ансамблю "Несвижские ложкари" за значительный вклад в популяризацию музыкального искусства, целенаправленную работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения, активную концертную деятельность.

Магистрант Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета, обладательница титулов "Мисс Беларусь - 2018" и "Мисс мира Европа" Мария Василевич удостоена награды за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность.

Принятие указов является ярким свидетельством постоянного внимания государства к формированию в белорусском обществе здоровой духовной атмосферы, развитию белорусской культуры и искусства.-0-

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Теги
искусство, культура, Лукашенко, награды, указы
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