Лукашенко рассказал о вопиющем случае в Минске со скупкой и перепродажей квартир

23 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса рассказал о вопиющем случае в Минске со скупкой и перепродажей квартир, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь шла о строительстве в Минске жилья по приемлемым ценам, однако некоторые уверяли, что в этом вопросе есть коррупционные риски. "Я не мог понять, как здесь может быть коррупция, если горисполком будет фактически строить и продавать это жилье. Подведомственное горисполкому предприятие взяло на себя обязательство с рентабельностью в 5% построить жилье, отдать его горисполкому по такой цене, как обещали,…а вы (городские власти. - Прим. БЕЛТА) там распоряжайтесь: хотите - продадите по рыночной стоимости, хотите - малообеспеченных, многодетных туда поселите", - рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, он разрешил строительство по такой схеме. А недавно главе государства доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене за метр квадратный, эквивалентной $650, купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по более высокой рыночной цене. "54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.

"Вчера мною было принято решение - всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу", - заявил Президент.-0-